Friuli 1976 | quel sisma che cambiò per sempre la sismologia italiana

Nel 1976 il Friuli fu colpito da un forte terremoto che segnò un punto di svolta negli studi sismologici italiani. La rotazione della placca adriatica è stata identificata come uno dei fattori che hanno contribuito a scatenare la scossa. Le scosse avvenute a settembre di quell’anno risultarono meno distruttive rispetto al primo evento, anche se entrambe causarono ingenti danni e vittime.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la rotazione della placca adriatica a scatenare il sisma?. Perché le scosse di settembre furono meno letali della prima?. Cosa ha insegnato la tragedia friulana alla sismologia moderna?. Come si è evoluta la rete di monitoraggio dopo il 1976?.? In Breve Bilancio del 6 maggio: 1000 morti, 3000 feriti e 200.000 sfollati in Friuli.. Scosse successive di magnitudo superiore a 5 registrate l'11 e 15 settembre 1976.. Nuovo evento sismico rilevante avvenuto il 16 settembre 1977 nel territorio colpito.. Dinamiche della placca adriatica causano compressione alpina e distensione tra Parma e Piacenza.. Il 6 maggio 1976 una scossa di magnitudo 6.🔗 Leggi su Ameve.eu

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TERREMOTO DEL FRIULI DEL 1976. INTERVISTA A PAOLA TREPPO SUL SUO LIBRO E VEN LA FIN DAL MONT

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