Viaggio intorno al sole | Tuturano un laboratorio nazionale di innovazione sociale

Dal 20 al 28 febbraio, il quartiere di Tuturano a Brindisi ospita il laboratorio nazionale di innovazione sociale “Xyz - Viaggio intorno al sole”. La causa è l’iniziativa di La Scuola Open Source, che coinvolge cittadini e giovani per sviluppare soluzioni pratiche ai problemi locali. Durante la settimana, i partecipanti lavorano in gruppi su progetti concreti, come l’implementazione di orti condivisi e spazi di coworking. Il laboratorio trasforma Tuturano in un punto di riferimento per l’innovazione sociale in Italia.

Dal 20 al 28 febbraio un'iniziativa che propone un cambio di paradigma per la rigenerazione territoriale, per attivare vere e proprie "residenze temporanee di intelligenze" BRINDISI - Dal 20 al 28 febbraio, il quartiere di Tuturano (Brindisi) diventa un hub nazionale di innovazione sociale grazie all'avvio di Xyz - Viaggio intorno al sole, il laboratorio intensivo condotto da La Scuola Open Source nell'ambito del progetto Tuturano ti vorrei. L'iniziativa propone un cambio di paradigma per la rigenerazione territoriale, per attivare vere e proprie "residenze temporanee di intelligenze" capaci di riabitare gli spazi pubblici, facilitare i processi di co-progettazione e produrre output reali per la comunità.