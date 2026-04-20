Benevento | badge obbligatorio all’ecopunto Olivola ecco le scadenze
A partire dal 4 maggio, l’accesso all’isola ecologica di contrada Olivola, a Benevento, richiederà obbligatoriamente il possesso di un tesserino identificativo. La misura riguarda tutti coloro che vogliono utilizzare l’area di smaltimento dei rifiuti, che da quella data sarà accessibile solo con il badge identificativo. La novità coinvolge gli utenti abituali e chi si recherà in futuro all’ecopunto.
L’accesso all’isola ecologica di contrada Olivola, a Benevento, subirà un cambiamento radicale con l’introduzione obbligatoria del tesserino identificativo a partire dal 4 maggio. Per gestire la transizione e permettere ai cittadini di regolarizzare la propria posizione, l’azienda Asia ha stabilito una proroga per il ritiro dei badge fino a venerdì 24 aprile, organizzando punti di assistenza diretti presso il gazebo situato nell’area dell’ecopunto. La nuova gestione operativa prevede che i residenti o gli utenti che conferiscono rifiuti presso la struttura di via Olivola possano recarsi al punto di accoglienza allestito all’interno della stessa isola ecologica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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