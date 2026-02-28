Controlli a sorpresa sul lavoro nuove regole per test antidroga e badge in cantiere

L’Ispettorato del lavoro ha annunciato controlli a sorpresa nelle aziende, introducendo nuove regole per i test antidroga e l’uso di badge nei cantieri. La normativa aggiornata entrerà in vigore nel 2026 e riguarda sia le procedure di verifica che le modalità di identificazione dei lavoratori. Le misure sono state comunicate tramite una circolare ufficiale.

In una nuova circolare dell'Ispettorato del lavoro, si aggiorna la normativa vigente a partire dal 2026. Il testo fa riferimento all'articolo 17 del decreto legge 159 del 2025, convertito nella legge 198-2025. Con questo i controlli si fanno più stringenti, aumentano le multe per le imprese inadempienti e sono previsti nuovi elementi di controllo come il badge di cantiere. Sono anche stati inseriti test antidroga e alcol a sorpresa, cioè in qualsiasi momento in caso di sospetta assunzione. Il documento non chiarisce cosa significhi "in presenza di ragionevole motivo", ma viene anche specificato che per l'attuazione corretta della norma è necessario attendere la conclusione dell'accordo Stato-Regioni.