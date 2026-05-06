Sisma 2012 in Regione l' ok ad organizzare un evento commemorativo e promuovere la prevenzione

Da modenatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Promuovere, a partire dal 2027, a 15 anni dal sisma, un evento annuale o biennale, dedicato alla memoria di quei fatti e alla diffusione della cultura della prevenzione, anche attraverso un rafforzamento delle attività del "Centro documentazione sisma".E' l'impegno rivolto alla giunta, contenuto.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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