Sisma 2012 in Regione l' ok ad organizzare un evento commemorativo e promuovere la prevenzione
Promuovere, a partire dal 2027, a 15 anni dal sisma, un evento annuale o biennale, dedicato alla memoria di quei fatti e alla diffusione della cultura della prevenzione, anche attraverso un rafforzamento delle attività del "Centro documentazione sisma".E' l'impegno rivolto alla giunta, contenuto.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Sisma Matese: la Regione destina 56 milioni di euro ai Comuni più colpiti11/04/2014 - I 56 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania per i Comuni dell'area del Matese colpiti dal sisma del 29 dicembre scorso rappresentano un importante azione della Giunta per la ... regione.campania.it
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Il 6 maggio 1976 un violento sisma colpì il Friuli. Da quel dolore enorme nacque uno straordinario esempio di coraggio, solidarietà e responsabilità condivisa. Oggi, in occasione del 50º anniversario, la Nazione rende omaggio alle tante vittime, ai loro familiari x.com
Dal giorno dopo la prima scossa, che alle 21 del 6 maggio 1976 raggiunse una Magnitudo di 6.5 alle repliche sismiche dei giorni successi, fino agli ulteriori sismi registrati quattro mesi dopo, a settembre: l'11 venne rilevato un sisma di Magnitudo 5.6, il 15 di M - facebook.com facebook