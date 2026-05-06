Sinner uno stakanovista a Roma Recupera energie giocando di più

Jannik Sinner si prepara a due grandi sfide nel 2026, con l’obiettivo di aggiudicarsi gli Internazionali d’Italia, il suo ultimo Masters 1000 ancora mancante, e di vincere uno dei grandi tornei del Grande Slam, il Roland Garros, dopo la finale dello scorso anno. Il tennista, noto per la sua dedizione, sta cercando di recuperare energie giocando di più, in vista di questi appuntamenti cruciali.

Ci sono due appuntamenti segnati col circoletto rosso nell’agenda di Jannik Sinner per il 2026. Vincere l’ultimo Masters 1000 che gli manca, cioè gli Internazionali d’Italia e trionfare nello Slam che non è ancora riuscito a conquistare dopo la finale dello scorso anno, il Roland Garros. Quanto ci tenga a questo doppio appuntamento è dimostrato dalla preparazione che l’altoatesino ha dedicato per migliorarsi sulla terra battuta, una superficie ostica fino a qualche tempo fa e diventata ora amica come dimostrano le prestazioni sui campi di Montecarlo e Madrid. Dentro questa professionalità mirata a migliorare sempre cercando di eliminare ogni piccolo difetto perchè Sinner aspira sempre a crescere, c’è la ferrea volontà di giocare senza soluzione di continuità.🔗 Leggi su Panorama.it

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