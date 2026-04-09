LIVE Sinner-Machac 6-1 4-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro recupera uno dei due break
Sul campo principale di Montecarlo, il match tra il tennista italiano e l’avversario straniero è in corso. L’azzurro ha vinto il primo set con un punteggio di 6-1, mentre nel secondo si trova sotto 4-5. Durante il game in corso, ha recuperato uno dei due break subiti. La partita viene trasmessa in diretta streaming, con aggiornamenti disponibili online. Nel frattempo, si aspetta anche l’inizio del match tra altri due tennisti italiani.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 40-40 Battuta vincente al centro del n.53. 30-40 Serve&volley di Machac. Risposta alta di Sinner, il ceco mette in corridoio una volée di rovescio tutt’altro che impossibile. 30-30 Sinner stecca la risposta di rovescio. 15-30 Altra risposta aggressiva di diritto che il ceco non riesce ad arginare. 15-15 Risposta aggressiva dell’italiano, Machac stecca di rovescio. 15-0 Sul nastro e nel campo di Sinner il rovescio del ceco. Punto fortunoso che può pesare tanto. 4-5 Lunga la risposta di diritto lungolinea di Machac. 40-15 Servizio e diritto dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sinner-Machac 4-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro non sfrutta una palla per il triplo breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.
LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 3-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro stringe i denti e recupera uno dei due breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Servizio esterno vincente del nativo di Firenze.
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Diretta Live Sinner-Machac Montecarlo ottavi di finale: Tomas si accende, break nel secondo setDiretta Live del match tra Sinner-Machac valevole per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it
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Sinner-Machac 6-1, 2-3: Jannik sotto di un break nel secondo set - facebook.com facebook
Primo set dominato da Sinner! 1 game concesso a Machac e solo tre punti persi nei propri turni di servizio. 6-1 x.com