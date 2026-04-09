LIVE Sinner-Machac 6-1 4-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro recupera uno dei due break

Sul campo principale di Montecarlo, il match tra il tennista italiano e l’avversario straniero è in corso. L’azzurro ha vinto il primo set con un punteggio di 6-1, mentre nel secondo si trova sotto 4-5. Durante il game in corso, ha recuperato uno dei due break subiti. La partita viene trasmessa in diretta streaming, con aggiornamenti disponibili online. Nel frattempo, si aspetta anche l’inizio del match tra altri due tennisti italiani.