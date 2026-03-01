Paolini sul tennis italiano | Non ci siamo solo io e Sinner

Jasmine Paolini, attualmente la giocatrice numero uno del tennis femminile in Italia, ha iniziato il 2026 con risultati deludenti. Nonostante le difficoltà, continua a impegnarsi per migliorare il suo livello e raggiungere obiettivi personali. Nel panorama nazionale, oltre a lei, ci sono anche altri atleti che rappresentano il movimento tennistico italiano. La stagione è appena iniziata e gli impegni sono ancora numerosi.

Il suo inizio di 2026 non è stato certamente esaltante. Jasmine Paolini è ancora saldamente la numero uno del tennis femminile in Italia e lavora sodo per riuscire ad esprimere con costanza tutto il proprio potenziale e regalarsi le meritate soddisfazioni nel nuovo anno da poco iniziato. La semifinale raggiunta nel torneo WTA 500 di Merida, sconfitta in due set contro la spagnola Cristina Bucsa, rappresenta però un punto di ripartenza per una giocatrice che ha bisogno di accumulare partite per rifinire la condizione e trovare il ritmo dei suoi colpi da fondo. La tennista toscana non perde mai il ruolo di guida del gruppo e ha scattato una fotografia molto puntuale sullo stato del tennis italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Paolini si ferma in semifinale a Merida, Darderi è in finale a SantiagoNon bastano neanche il Messico e un torneo 500 non nobilissimo come quello di Merida per ritrovare la migliore Jasmine Paolini.

Jasmine Paolini cede in due set a Cristina Bucsa ed è fuori in semifinale nel WTA di MeridaNel primo set si complicano subito i piani dell’azzurra, che nel terzo game annulla una palla break, si salva, ma poi dal 2-2 cede la battuta per due...

