Caro gasolio l’Italia rischia il blocco | i tir pronti alla rivolta

Il settore dei trasporti su gomma in Italia si trova di fronte a un momento critico, con la possibilità di blocchi stradali che potrebbero interrompere la distribuzione delle merci. La questione riguarda in particolare il prezzo del gasolio, che sta causando tensioni tra i conducenti di camion, pronti a manifestare per chiedere interventi. La situazione rischia di avere ripercussioni significative sull’approvvigionamento e sulla logistica nazionale.

Il settore dei trasporti su gomma in Italia si trova davanti a un bivio decisivo, con la minaccia concreta di blocchi stradali che potrebbero paralizzare la distribuzione delle merci nel Paese. Le associazioni di categoria, unite dalla pressione derivante dall’impennata del costo del gasolio, stanno valutando misure drastiche per rispondere a una crisi che minaccia la sopravvivenza di migliaia di piccole imprese. L’instabilità energetica globale, alimentata dal conflitto in Iran, ha provocato un incremento dei costi operativi che pesa per circa il 6-7% sui bilanci aziendali. Per le imprese di autotrasporto, dove il carburante rappresenta già una voce di spesa che incide tra il 30% e il 35% sul totale dei costi, dopo il personale, questa variazione è diventata insostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sciopero camionisti, fermo nazionale dei tir per il caro gasolio: ecco quando e cosa può succedereIl gasolio resta sopra i 2 euro e continua a salire, e i camionisti scendono in piazza.

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Caro carburante: se la situazione non cambia autotrasportatori pronti allo sciopero. Nell'assemblea regionale di categoria è stato prospettato il fermo dell'attività se non dovessero essere trovate soluzioni all'aumento del costo del gasolio. x.com