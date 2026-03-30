Sinner che spavento! Lo scherzo di Vagnozzi nello spogliatoio a Miami

Dopo aver vinto il torneo di Miami battendo in due set l’avversario, Sinner si è trovato coinvolto in uno scherzo nello spogliatoio organizzato da Vagnozzi. L’episodio si è verificato poco dopo la finale e ha visto i due protagonisti in un momento di relax e allegria. L’evento ha generato reazioni tra i presenti, senza tuttavia coinvolgere altre persone o creare conseguenze legali.

Dopo aver vinto il torneo di Miami, battendo Lehecka in due set, Sinner è stato sorpeso da uno scherzo di Simone Vagnozzi ed Alejandro Resnicoff (fisioterapista argentino entrato nel team di Sinner da fine estate 2025): i due lo hanno aspettato nascosti negli armadietti dello spogliatoio, per poi rincorrerlo con le bottiglie di champagne. Jannik ha condiviso il video del dietro le quinte sui suoi social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, che spavento! Lo scherzo di Vagnozzi nello spogliatoio a Miami Articoli correlati Atp Miami 2026, ‘agguato’ a Sinner dopo il trionfo: lo scherzo del suo team in spogliatoioJannik Sinner celebra la vittoria dell’Atp di Miami 2026 con un divertente scherzo in spogliatoio. Leggi anche: Cahill più Vagnozzi per Sinner, a Miami il team è al completo: l'obiettivo è fare come Federer Una raccolta di contenuti su Sinner che spavento Lo scherzo di... Temi più discussi: Berrettini, Miami ti sorride: tabellone senza Top 20 fino alle semifinali. Rilancio possibile; Made in Italy We Are: Ep. 5 - Oltre il limite: cuore, scienza e medaglie - Giulia Ghiretti Video; Orario e dove vedere la partita di Sinner al Miami Open contro Moutet; Bertolucci: Stupito dai ko di Alcaraz, ma sono certo che si riprenderà. Jannik Sinner, prima della vittoria lo spavento che ha fatto tremare mezza ItaliaJannik Sinner ha raggiunto l’unica finale di un Masters 1000 che ancora mancava al suo palmarès e domenica giocherà per il titolo a Indian Wells. msn.com Tiafoe asfaltato e sconfortato: C'è una cosa che mi spaventa di Sinner, ti fa sentire come...Si è inevitabilmente interrotta contro Jannik Sinner la corsa di Frances Tiafoe nel Masters 1000 di Miami. Il tennista statunitense, autore di due buone settimane durante le quali era riuscito ad elim ... msn.com Jannik Sinner scappa dall'agguato con lo champagne negli spogliatoi dopo il trionfo al Miami Open - facebook.com facebook #Sinner si prende il Sunshine Double: la classifica Atp aggiornata, Jannik sorpassa Alcaraz se... x.com