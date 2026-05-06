A Sinis nel 2026 si terrà un evento che unisce musica, cinema e birra tra i siti di Mont’e Prama. Tra le iniziative previste, ci sono concerti con artisti internazionali presso le rovine di Tharros, e incontri tra birra artigianale e archeologia antica. L’obiettivo è creare un ponte tra cultura, tradizione e innovazione, coinvolgendo visitatori e appassionati in un’esperienza che unisce storia e intrattenimento.

? Cosa scoprirai Chi porterà la musica internazionale tra le rovine di Tharros?. Come farà la birra artigianale a dialogare con l'archeologia millenaria?. Dove si svolgeranno le proiezioni cinematografiche sotto le stelle del Sinis?. Quale impatto avrà questo modello culturale sul turismo del territorio?.? In Breve Programma dal 19 giugno all'8 agosto tra San Salvatore, Santu Lussurgiu e Cabras.. ArcheoBeer Fest a San Salvatore dal 19 al 21 giugno.. Festival Letterario e Archeofilm tra il 26 giugno e il 5 luglio.. Concerti a Tharros con Goran Bregovic, Johnny Marr e Riccardo Cocciante.. A Cabras, la Fondazione Mont’e Prama ha presentato oggi il programma per l’estate 2026, un calendario che dal 19 giugno all’8 agosto trasformerà i siti archeologici del Sinis in palcoscenici di musica, danza e cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinis 2026: musica, cinema e birra tra i siti di Mont’e Prama

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