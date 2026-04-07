Durante il fine settimana di Pasqua 2026, il Sinis ha registrato un notevole afflusso di visitatori, attratti dalla presenza dei Giganti di Mont’e Prama e dalle attrazioni archeologiche di Cabras e San Giovanni. Numerosi musei e siti storici hanno visto un aumento di presenze, evidenziando l’interesse per il patrimonio culturale della zona. La riunione dei Giganti ha attirato appassionati e turisti da diverse regioni, contribuendo a un incremento di visite nel territorio.

Il Sinis ha vissuto un weekend di Pasqua 2026 caratterizzato da un forte afflusso di visitatori, attratti dalla riunione dei Giganti di Mont’e Prama e dalle bellezze archeologiche di Cabras e San Giovanni. Il Museo civico Giovanni Marongiu ha registrato una partecipazione massiccia durante la giornata festiva. Dopo una fase iniziale di accesso limitato, dedicata esclusivamente a chi risiede nei comuni di Solanas e Cabras, l’istituzione ha aperto le porte a tutto il pubblico. Il fulcro dell’attenzione è stata la Sala del Paesaggio, dove i visitatori hanno potuto ammirare per la prima volta l’insieme di tutte le statue dei Giganti di Mont’e Prama che sono state sottoposte a restauro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinis: il boom dei Giganti di Mont’e Prama tra record e nuovi musei

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