A Bologna, si è svolto un evento che ha messo in relazione il mondo dello sport e quello dell’archeologia sarda. Il Cagliari Calcio ha presentato iniziative volte a promuovere la conoscenza del sito di Mont’e Prama, simbolo di una storia antica dell’isola. Durante la manifestazione, sono intervenuti rappresentanti del club e esperti di patrimonio culturale, evidenziando il legame tra la squadra e le radici storiche della Sardegna.

? Cosa scoprirai Come può il Cagliari Calcio promuovere l'archeologia sarda a Bologna?. Chi sono i protagonisti del legame tra sport e cultura millenaria?. Perché la rete FASI è fondamentale per i sardi in Emilia?. Cosa accadrà nel 2026 con la riunificazione dei Giganti a Cabras?.? In Breve Bastianino Mossa e la rete FASI coinvolgono i quattro circoli emiliani per il progetto.. L'archeologo Giorgio Murru e Ilaria Orri approfondiscono la storia del Sinis.. Nel 2026 i Giganti saranno riuniti presso il Museo di Cabras.. L'Estate di Mont’e Prama prevede cinque festival internazionali nel parco archeologico.. A Bologna, sabato 2 maggio 2026, la Biblioteca di San Giorgio in Poggiale ha ospitato un incontro che ha trasportato le antiche pietre del Sinis nel cuore dell’Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna e sport: il legame tra Mont’e Prama e il Cagliari a Bologna

Cagliari Walking Tour Via Roma to Marina Port | Sardinia 4K

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