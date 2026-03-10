Carinaro arrestato 22enne | continuava a spacciare anche agli arresti domiciliari

Un uomo di 22 anni di origine marocchina, residente a Carinaro, è stato arrestato dai carabinieri di Gricignano di Aversa nella sera di lunedì 9 marzo. Durante un controllo, è stato scoperto che continuava a spacciare sostanze stupefacenti nonostante fosse agli arresti domiciliari. Il giovane dovrà scontare una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per rapina e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Dovrà espiare una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 22enne di origine marocchina residente a Carinaro arrestato nella serata di lunedì 9 marzo dai carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa.