Salta dalla finestra e fugge nei campi per evitare il carcere | 22enne arrestato anche per evasione dai domiciliari

Un giovane di 22 anni si è gettato dalla finestra al primo piano per sfuggire all’arresto, dopo essere stato scoperto dai carabinieri nei pressi della sua abitazione. La causa è la sua evasione dai domiciliari, che ha tentato di nascondere cercando di allontanarsi tra i campi circostanti. Gli uomini dell’Arma hanno immediatamente avviato le ricerche, che si sono concluse con il suo rintraccio poco più tardi. La sua fuga ha causato un inseguimento nelle zone rurali vicine.

Carbonara al Ticino (Pavia), 23 febbraio 2026 – Quando ha visto i carabinieri si è lanciato dalla finestra, al primo piano, scappando per le campagne per cercare di far perdere le proprie tracce. Ma è stato inseguito e scovato mentre tentava di nascondersi tra la vegetazione. Un giovane di 22 anni è stato così arrestato e portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, sia per l' evasione dai domiciliari che per scontare una condanna definitiva per rapina aggravata. I militari della Stazione di San Martino Siccomario lo stavano infatti letteralmente andando a prendere per eseguire l'ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria a seguito della sentenza passata in giudicato per una rapina commessa a Pavia nel 2021, quando il giovane era ancora minorenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

