L’Italia esce ai rigori durante la partita contro la Bosnia a Zenica, dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari. Durante la lotteria dei rigori, gli errori di Esposito e Cristante hanno determinato la sconfitta. La squadra non riesce ad avanzare alla fase successiva del torneo.

Psicodramma. Disfatta. Delusione. Fallimento. Maledizione. Si potrebbe andare avanti a oltranza per descrivere lo stato d’animo che accompagna la terza mancata qualificazione a un Mondiale della Nazionale. E invece è sufficiente dire che l’Italia si è sciolta, di nuovo, come neve al sole, nonostante il clima rigido di Zenica. E così dopo non essere andati in Russia nel 2018, in Qatar nel 2022, la prossima estate non andremo nemmeno in Usa, Canada e Messico. In principio fu la Svezia. Poi toccò alla Macedonia del Nord. E ora la Bosnia. Con l’unica differenza che stavolta la sofferenza si è prolungata per 120 minuti più i calci di rigore. A decidere la finale playoff a Zenica sono stati infatti i tiri dal dischetto dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L'Italia non sa più andare ai Mondiali. Ai rigori passa la Bosnia

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