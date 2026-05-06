Sii | produzione oltre 56 milioni e capitale investito a 115 milioni

Nel settore idrico, la produzione supera i 56 milioni di unità e il capitale investito si attesta a 115 milioni di euro. L'attenzione è rivolta a come venga assicurata una qualità dell’acqua al 99,97% nei rubinetti. Inoltre, sono in corso progetti che coinvolgono studenti nella gestione delle risorse idriche, promuovendo pratiche sostenibili e consapevolezza ambientale.

? Cosa scoprirai Come viene garantita la qualità dell'acqua al 99,97% nei rubinetti?. Quali progetti coinvolgono gli studenti per la gestione della risorsa idrica?. Come vengono trasformati i fanghi di depurazione in energia pulita?. Cosa garantisce la tenuta di 3 mila chilometri di condotte?.? In Breve Margine operativo lordo di 19,6 milioni di euro con consenso dell'83 per cento dei soci.. Rete idrica su 32 Comuni con conformità analitica dell'acqua al 99,97 per cento.. Gestione di oltre 3 mila chilometri di condotte e certificazione sostenibilità Iso 37101.. Amministratrice delegata Costa punta su digitalizzazione e progetti educativi per le scuole.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sii: produzione oltre 56 milioni e capitale investito a 115 milioni Notizie correlate Sacbo approva il bilancio 2025: valore della produzione a 165 milioni e personale in crescita, investimenti per oltre 48 milioniUn anno particolarmente vivace dal punto di vista delle opere di ampliamento, approvate da Enac e finanziate da Sacbo, rientranti nei programmi di... Sferisterio vola: bilancio in utile e produzione oltre i 5 milioni? Cosa sapere L'Associazione Arena Sferisterio approva il bilancio 2025 con utile di 12. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Terni, bilancio Sii approvato all’unanimità: produzione oltre i 56 milioni di euro -; Terni, il valore della produzione del Sii vola a 56 milioni: Ora innovazione e digitale per blindare l’acqua del futuro; Sii Terni | bilancio 2025 in crescita e investimenti oltre la media. Terni, bilancio Sii approvato all’unanimità: produzione oltre i 56 milioni di euroConfermata la solidità economico e finanziaria della Sii, la società di servizio idrico integrato di Terni, e la continuità del percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni. Martedì l’assemblea h ... umbria24.it Approvato all'unanimità il bilancio della #sii. "Investimenti, innovazione e sostenibilità al centro dello sviluppo" #umbria - facebook.com facebook