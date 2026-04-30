Sferisterio vola | bilancio in utile e produzione oltre i 5 milioni

L’Associazione Arena Sferisterio ha approvato il bilancio 2025, registrando un utile di 12.400 euro. La produzione complessiva supera i 5 milioni di euro e coinvolge circa 500 lavoratori. La gestione finanziaria ha permesso di mantenere un risultato positivo, mentre le attività dell’ente hanno coinvolto un numero rilevante di persone nel settore culturale e artistico. Il bilancio evidenzia un andamento in crescita rispetto agli anni precedenti.

? Cosa sapere L'Associazione Arena Sferisterio approva il bilancio 2025 con utile di 12.400 euro.. La produzione supera i 5 milioni di euro con 500 unità lavorative coinvolte.. L’assemblea dei soci dell’Associazione Arena Sferisterio ha approvato il bilancio 2025 chiudendo l’esercizio con un utile di circa 12.400 euro, segnando un miglioramento della stabilità finanziaria dell’ente. I dati raccolti dall’associazione indicano una gestione capace di far quadrare i conti nonostante le variabili ambientali che hanno condizionato alcune serate del Macerata Opera Festival. Il valore complessivo della produzione ha superato la soglia dei 5 milioni di euro, un traguardo raggiunto grazie alla combinazione tra i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti e il sostegno coordinato tra partner privati e istituzioni pubbliche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sferisterio vola: bilancio in utile e produzione oltre i 5 milioni Notizie correlate Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la... Liverpool vola: ricavi oltre 800 milioni e utile vicino a 10 milioni nel 2025Il bilancio della stagione 2024/25 del Liverpool mostra una crescita strutturale, con miglioramenti diffusi nelle principali aree di business e una...