Signori del Gusto | Giovannini e Baraldini vincono con 65 colpi

Nel torneo disputato al Golf Bologna, i giocatori Giovannini e Baraldini si sono aggiudicati la vittoria con un punteggio di 65 colpi. La competizione si è svolta a Monte San Pietro, dove i partecipanti più giovani sono riusciti a superare la prova con ottimi risultati. La partita ha visto una sfida diretta tra i concorrenti, con i vincitori che hanno concluso la gara con uno score che li ha portati in testa.

? Cosa scoprirai Chi ha vinto la sfida netta al Golf Bologna?. Come hanno fatto i giovani a superare la prova a Monte San Pietro?. Quale causa benefica è stata sostenuta dai giocatori adulti?. Dove si sono svolte le gare con i punteggi più bassi?.? In Breve Giacomo e Niccolò Rotunno vincono categoria netta al Golf Bologna con 45 punti.. Massimo Zati e Martina Giorgini trionfano alla gara giovanile Teodoro Soldati a Monte San Pietro.. Alberico Borghi e Roberta De Stefano vincono il trofeo benefico Chirurgo e Bambino con 41 colpi.. Riccardo Calzoni vince il trofeo Nencini al Golf Molino del Pero con 79 colpi.. Gianraniero Giovannini e Luca Baraldini hanno conquistato il primo appuntamento del circuito Signori del Gusto al Golf Bologna il primo maggio con un punteggio di 65 colpi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Signori del Gusto: Giovannini e Baraldini vincono con 65 colpi Notizie correlate Golf. Giovannini-Baraldini firmano il circuito ’Signori del Gusto’Al Golf Bologna il via il primo maggio con il circuito Signori del Gusto, gara a coppie vinta da Gianraniero Giovannini e Luca Baraldini con 65 colpi. Leggi anche: Con il piatto "Marcke Gusto" due studenti del Panzini vincono i Campionati italiani della Cucina italiana Panoramica sull’argomento Si parla di: Golf. Giovannini-Baraldini firmano il circuito ’Signori del Gusto’; Golf Giovannini-Baraldini firmano il circuito ’Signori del Gusto’. Golf. Giovannini-Baraldini firmano il circuito ’Signori del Gusto’Al Golf Casalunga un mix di agonismo e divertimento si uniscono nella Louisiana di Maggio, gara a coppie. Guido Armani ed Elena Cevolani vincono con 36 colpi, gli stessi del par. Nella combattuta ... sport.quotidiano.net