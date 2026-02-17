Con il piatto Marcke Gusto due studenti del Panzini vincono i Campionati italiani della Cucina italiana

Due studenti dell’Iis Panzini di Senigallia hanno conquistato il primo posto ai Campionati italiani di cucina con il piatto

Il primo posto è giunto nella categoria Contest ragazzi speciali. A guidarli i docenti Daniele Tantucci e Samuele Servadio RIMINI – Arriva un oro speciale per Iis Panzini di Senigallia. «Mentre l’Italia festeggia i suoi campioni olimpici – si legge simpaticamente sulla loro pagina Facebook -, anche l’istituto celebra un traguardo straordinario: il primo posto assoluto ai Campionati della Cucina italiana, categoria Contest ragazzi speciali, organizzati dalla Federazione italiana cuochi e svoltisi a Rimini». I protagonisti della vittoria sono stati guidati dai docenti Daniele Tantucci e Samuele Servadio.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Il Culinary Team Avellino ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati della Cucina Italiana 2026, dopo aver presentato un menù innovativo che ha colpito la giuria.

La cucina italiana, simbolo di tradizione e convivialità, rappresenta un linguaggio universale che unisce le persone.

