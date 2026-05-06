Golf Giovannini-Baraldini firmano il circuito ’Signori del Gusto’

Il Golf Bologna ha aperto le sue porte il primo maggio per il debutto del circuito “Signori del Gusto”. La prima tappa della competizione a coppie si è conclusa con la vittoria di Gianraniero Giovannini e Luca Baraldini, che hanno concluso il percorso con 65 colpi. La gara ha coinvolto diversi partecipanti e si inserisce nel calendario del nuovo circuito.

Al Golf Bologna il via il primo maggio con il circuito Signori del Gusto, gara a coppie vinta da Gianraniero Giovannini e Luca Baraldini con 65 colpi. Nella categoria netta Giacomo e Niccolò Rotunno hanno la meglio su Enrico Sandrolini e Enrico Majowiecki e Annalisa Rizzoli con Luca Sandrolini, tutti a 45 punti. Gli eventi clou a Monte San Pietro la domenica. Oltre 60 giovani promesse si sfidano nella gara giovanile Teodoro Soldati (nella foto i premiati). Nella categoria maschile Massimo Zati (73) supera per una lunghezza Luca Germi, in quella femminile Martina Giorgini (83) precede Elisabetta Ingrami (86). Francesco Bellentani (80), Federico Scorzoni (81), Kimi Pulga (85), Sebastiano Giacobbi (78), Carlotta Poponi (90) e Del Giudice Beatrice (97) i migliori nelle rispettive categorie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Golf. Giovannini-Baraldini firmano il circuito ’Signori del Gusto’ Notizie correlate Il Golf club Cerreto di Miglianico protagonista dell’Alps Tour 2026, circuito professionistico europeo dedicato ai migliori talenti emergentIl Golf Club Il Cerreto di Miglianico si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del calendario golfistico internazionale: il... A Sirolo la tappa dorica del "Golf&Wine Championship", che celebra il connubio tra golf e tradizioni vinicoleANCONA - Arriva nella provincia dorica la tappa del Golf&Wine Championship 2026, il circuito nazionale che si svolgerà in oltre venti gare nelle...