Sigfrido Ranucci a Vasto | mattinata tra gli studenti poi la presentazione de Il ritorno della casta

Martedì a Vasto, il giornalista e conduttore di Report ha incontrato gli studenti in un evento organizzato dal Vasto d’autore Festival e dall’Assessorato alla cultura, segnando l'apertura del “Maggio dei Libri”. In mattinata, ha partecipato a un momento di confronto con i giovani, prima di presentare il suo libro “Il ritorno della casta”. L'iniziativa ha fatto parte di un percorso culturale iniziato con questa manifestazione.

Giornata in compagnai di Sigfrido Ranucci a Vasto. Il giornalista d'inchiesta e conduttore di Report martedì ha preso parte a un doppio appuntamentoa cura del Vasto d’autore Festival e dell’Assessorato alla cultura aprendo così il “Maggio dei Libri” di Vasto, un percorso culturale che porterà in.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Sigfrido Ranucci svela "Il ritorno della casta" allo Spazio Arena di ModenaUn filo nero che attraversa cinquant'anni di storia italiana, dai santuari della P2 fino alle stanze del potere di oggi. “Il ritorno della casta: assalto alla giustizia”, Sigfrido Ranucci dialoga con Nino Di Matteo e Andrea Vianello. Segui la direttaMentre il Paese si avvicina al referendum sulla riforma della giustizia, arriva in libreria Il ritorno della casta (Bompiani), il nuovo libro di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sigfrido Ranucci a Vasto per il suo ultimo libro; Il Maggio dei libri inizia col doppio appuntamento con Sigfrido Ranucci; Sigfrido Ranucci ha incontrato gli studenti al 'Pantini-Pudente'; Maggio dei libri, Sigfrido Ranucci a Vasto per un doppio appuntamento. Maggio dei Libri a Vasto: Sigfrido Ranucci incontra studenti e pubblico il 5 maggioIl 5 maggio incontro con le scuole al Pantini Pudente e presentazione de Il ritorno della Casta ai Giardini di Palazzo d’Avalos ... abruzzonews.eu Sigfrido Ranucci, che studi ha fattoConduttore, giornalista e autore tv, Sigfrido Ranucci è legato ormai da anni al programma cult Report. In Rai sin dagli anni Novanta, è diventato un volto tv molto conosciuto. Pochi però sanno quali s ... dilei.it Vasto - Giardini di Palazzo d'Avalos gremiti per la presentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - facebook.com facebook La scomparsa di Domenico, da sempre un grande amico di Report, voce autorevole e professionista serio, è una grossa perdita per il giornalismo. Per Sigfrido Ranucci, Luca Chianca e tutta la squadra di Report il miglior modo per ricordarlo sarà trasmettere q x.com