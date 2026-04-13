Sigfrido Ranucci svela Il ritorno della casta allo Spazio Arena di Modena
Un filo nero che attraversa cinquant'anni di storia italiana, dai santuari della P2 fino alle stanze del potere di oggi. A seguire questo filo è Sigfrido Ranucci, il giornalista che con le sue inchieste ha segnato il passo dell'informazione civile in Italia. Martedì 14 aprile, alle ore 18:00, lo.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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