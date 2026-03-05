Il ritorno della casta | assalto alla giustizia Sigfrido Ranucci dialoga con Nino Di Matteo e Andrea Vianello Segui la diretta

Sigfrido Ranucci intervista Nino Di Matteo e Andrea Vianello in un nuovo episodio di “Il ritorno della casta: assalto alla giustizia”. La conversazione si svolge mentre il Paese si prepara al referendum sulla riforma della giustizia e nel frattempo il libro intitolato “Il” è recentemente uscito in libreria. La discussione si concentra sulle tematiche legate al sistema giudiziario e alle sue criticità.

Mentre il Paese si avvicina al referendum sulla riforma della giustizia, arriva in libreria Il ritorno della casta (Bompiani), il nuovo libro di Sigfrido Ranucci, giornalista d'inchiesta e volto storico di Report, che racconta come si è arrivati a uno dei passaggi più delicati per l'assetto democratico del Paese. Il volume ricostruisce un filo nero che attraversa cinquant'anni di storia italiana e lega i santuari della P2 alle dinamiche del potere contemporaneo. Giovedì 5 marzo, alle 18, Ranucci presenterà il libro assieme a Nino Di Matteo e Andrea Vianello. Scendere o no in campo? L'ultima cosa che Meloni si augura è che il referendum diventi politico Stiamo mettendo mano alla Costituzione per ridurre gli errori giudiziari? E con quali garanzie? Fondazione Mont'e Prama, anche per gli indagati vale la presunzione d'innocenza.