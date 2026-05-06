Da mercoledì 6 maggio i prezzi delle sigarette e dei sigari subiranno un incremento in Italia, a seguito delle modifiche fiscali approvate nell’ultima legge di bilancio dal governo. I nuovi prezzi sono stati resi noti attraverso tabelle ufficiali, che indicano le variazioni rispetto ai costi precedenti. Questa misura si inserisce nel quadro delle politiche fiscali adottate recentemente dall’esecutivo.

Scattano nuovi rincari sui prodotti da fumo in Italia. Da mercoledì 6 maggio entra in vigore un ulteriore aumento dei prezzi di sigarette e sigari, frutto della politica fiscale introdotta dal governo guidato da Giorgia Meloni con l’ultima legge di bilancio. Si tratta della quinta tranche di aumenti dall’inizio del 2026, a conferma di una strategia che procede per aggiornamenti progressivi e ravvicinati. L’intervento colpisce diversi marchi e comporta un rincaro medio che, per le sigarette, si traduce in pochi centesimi a confezione, ma con un impatto concreto nel tempo per i consumatori abituali. Quanto aumentano le sigarette: rincari fino a 20 centesimi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sigarette, da oggi aumentano i prezzi: quanto costerà ogni pacchetto, le tabelle

Sigarette più care, aumenti di 30 centesimi a pacchetto

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