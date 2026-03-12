Sigarette e tabacco aumenti dal 13 marzo | i nuovi prezzi a pacchetto

Dal 13 marzo entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette e del tabacco. La modifica si rifletterà sui costi dei pacchetti, con un incremento che riguarda diverse marche e tipologie di prodotti. La notizia si fa strada lentamente, spesso ignorata fino a quando non si è in negozio e si osserva il prezzo sulla confezione.

È una di quelle notizie che non fanno rumore finché non ti trovi davanti al tabaccaio: un gesto automatico, la mano che cerca il portafoglio e poi quel secondo di esitazione. Qualcosa è cambiato, e non è solo una sensazione. Per tanti fumatori, da domani il conto potrebbe essere più amaro del solito. Da venerdì 13 marzo 2026 entrano infatti in vigore i nuovi listini prezzi su diversi tabacchi lavorati, tra cui sigarette tradizionali e alcune tipologie di tabacco trinciato per le fai-da-te. L'aggiornamento è stato comunicato dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, come spesso accade, scatterà in modo rapido e uniforme.

