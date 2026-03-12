Da domani, venerdì 13 marzo, entreranno in vigore nuovi aumenti sul prezzo dei pacchetti di sigarette, influendo sulle spese dei consumatori italiani. Il rincaro riguarda i tabacchi lavorati e si tradurrà in un incremento del costo per chi acquista il prodotto. La decisione si applica immediatamente e coinvolge tutti i marchi disponibili sul mercato.

Scattano da domani, venerdì 13 marzo, nuovi rincari sui tabacchi lavorati che incideranno sulle spese dei fumatori italiani. Dopo gli aumenti registrati a febbraio, si tratta del quarto intervento al rialzo dall’inizio dell’anno. Il provvedimento rientra nel percorso di adeguamento fiscale previsto per l’intero comparto, che comporta l’aggiornamento dei listini nelle tabaccherie di tutta Italia. La misura è inserita nella Manovra 2026 e risponde a una duplice finalità: da un lato assicurare maggiori entrate per l’erario, dall’altro rafforzare le politiche di tutela della salute pubblica. La legge di bilancio prevede infatti un aumento progressivo, nel triennio 2026-2028, dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sigarette, da domani nuovo rincaro: ecco quanto aumenterà il costo del singolo pacchetto

