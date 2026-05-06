A Siena, si parla di una possibile sperimentazione di una settimana lavorativa più breve presso la sede di una società farmaceutica. La proposta, avanzata dal sindacato Femca Cisl Toscana, prevede di ridurre le ore di lavoro mantenendo invariato il retribuzione. Al momento, non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma l’ipotesi sta riscuotendo attenzione tra i lavoratori e le parti coinvolte.

Siena, 6 maggio 2026 – Settimana corta in Gsk. E’ la proposta lanciata da Femca Cisl Toscana attraverso il segretario Gianluca Fe’ durante l’incontro tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali sul piano industriale relativo al sito di Siena e gli aggiornamenti sul fazione di Femca Cisl sul piano industriali: “Emerge la volontà di confermare Siena come polo d’eccellenza globale. Il sito vedrà una decisa evoluzione verso la ricerca sulle malattie infettive, integrando la storica vocazione ai vaccini. Per sostenere questa trasformazione – si sottolinea –, Gsk ha annunciato un investimento di 50 milioni di euro nei prossimi tre anni destinati a nuove tecnologie e infrastrutture.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siena, ipotesi settimana corta alla Gsk. La possibile sperimentazione: “Meno ore a parità di salario”

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