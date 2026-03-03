Settimana corta a parità di salario la Camera affossa la proposta delle opposizioni per mancanza di coperture

La Camera dei deputati ha respinto la proposta delle opposizioni sulla riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore settimanali mantenendo lo stesso salario. La decisione è stata presa a causa della mancanza di coperture finanziarie. La discussione si è conclusa con il rifiuto della proposta, senza ulteriori approvazioni o modifiche.

La Camera dei deputati affonda definitivamente la proposta delle opposizioni sulla settimana lavorativa da 32 ore, anziché 40: la cosiddetta settimana corta a parità di salario. Con parere favorevole del governo è stato approvato l'emendamento soppressivo della proposta di legge di Avs, M5s e Pd: primo firmatario Nicola Fratoianni insieme ai tre leader Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Elly Schlein. La proposta prevede l'introduzione di una sperimentazione triennale affidata alla contrattazione. I favorevoli all'emendamento per cassare la proposta (che recepiva il parere contrario della commissione Bilancio sul testo) sono stati 132, 90 i no e 9 gli astenuti.