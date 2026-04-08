La Camera dei Deputati ha respinto una proposta di legge firmata da più gruppi politici, che prevedeva la riduzione dell’orario di lavoro senza modificare la retribuzione. La proposta, sostenuta anche da alcuni movimenti politici, mirava a introdurre una settimana lavorativa più breve. La decisione di non approvarla rappresenta un’ulteriore occasione persa per modificare l’attuale modello produttivo.

di Simone Lauria* Un’altra occasione mancata per ripensare l’attuale modello produttivo: la Camera dei Deputati ha rigettato la proposta di legge, avanzata da Pd, Movimento 5 stelle e AVS, sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Da dove nasceva la proposta e in cosa consisteva? La proposta prevedeva una riduzione dell’orario di lavoro settimanale, a parità di salario, fino a 32 ore, distribuite eventualmente su 4 giorni; la riduzione sarebbe avvenuta tramite la sottoscrizione di contratti nazionali, territoriali e aziendali. Il tema dell’orario di lavoro si inserisce in un quadro più ampio di riflessione nel quale è doveroso considerare la situazione italiana dal punto di vista dei salari, della produttività e dell’occupazione: in Italia, si lavora di più che in altri Paesi a fronte di salari reali non adeguati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Settimana corta a salario invariato, la Camera ha rigettato la proposta di legge: un’altra occasione persa

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