Lavoro e giovani | al Cnpr Forum il confronto tra politica e professionisti per colmare il divario tra scuola e impresa

Al Cnpr Forum si è discusso delle difficoltà che i giovani incontrano nel trovare un impiego, con un confronto tra rappresentanti politici e professionisti. L’evento ha affrontato il divario tra istruzione e mondo del lavoro, analizzando le sfide che impediscono ai giovani di accedere al mercato. Sono state evidenziate le scelte e le opportunità disponibili, con interventi che hanno messo in luce le problematiche attuali e le possibili soluzioni.

Cnpr forum: “Le sfide dell'accesso al lavoro tra scelte e opportunità” Sala (FI): “Giovani e imprese, divario da colmare” Ghirra (AVS): “Lavoro in crescita, ma resta precario” Coppo (FdI): “Puntare sulle competenze per affrontare i mercati” Benzoni (Azione): “Combattere la precarietà è una priorità” “Esiste oggi un evidente divario tra il sistema della formazione e della scuola e quello del lavoro. Da un lato, i percorsi formativi non sempre rispondono alle reali esigenze del tessuto economico; dall'altro, persistono forti squilibri territoriali, con il fenomeno dei Neet più diffuso nel Mezzogiorno rispetto al Nord. È necessario che le istituzioni intervengano per costruire un collegamento concreto tra questi ambiti, favorendo un'integrazione reale.🔗 Leggi su Iltempo.it

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