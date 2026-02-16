Sicurezza dei fiumi e cemento confronto sul nuovo Piano | Nessuna guerra tra enti servono regole certe
Oggi, presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena, si è tenuto un incontro tra rappresentanti di enti e tecnici per discutere sulla sicurezza dei fiumi e l’utilizzo del cemento nelle aree a rischio alluvione. La riunione è stata convocata dopo le preoccupazioni crescenti riguardo alla variante al Piano di Assetto idrogeologico (Pai Po), che mira ad estendere le regole ai bacini del Reno, Romagnoli, Conca e Marecchia. Durante l’incontro, i partecipanti hanno evidenziato la necessità di stabilire regole chiare per evitare conflitti tra le diverse amministrazioni e per garantire interventi efficaci
Si è svolto oggi, lunedì, presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena a Forlì, l'incontro tecnico convocato dalla Provincia in relazione al progetto di Variante al Pai Po, finalizzato all'estensione del Piano ai territori dei bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca e Marecchia. L'incontro, tenuto dal segretario dell'Autorità di bacino distrettuale del Po (Adbpo), Andrea Colombo, e dai suoi collaboratori, come concordato con la Regione Emilia-Romagna e con gli enti locali, rappresenta il primo di una serie di confronti che si svolgeranno nelle province romagnole e nella provincia di Bologna.
Il nodo candidato sindaco: "Servono regole certe"
Giuliano (UGL): “Nelle corsie degli ospedali servono regole certe. Valorizzare i professionisti italiani è una priorità”
Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute, sottolinea l'importanza di stabilire regole chiare nelle corsie degli ospedali e di valorizzare i professionisti italiani, evidenziando le criticità legate al riconoscimento dei titoli degli operatori sanitari provenienti da Paesi extra Ue e l'assenza di un accordo ufficiale in conferenza stato-regioni.
