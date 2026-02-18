Cassino edilizia scolastica | 24 milioni per la messa in sicurezza sismica delle scuole superiori

La Provincia di Frosinone ha firmato i contratti per cinque lavori di miglioramento sismico nelle scuole superiori di Cassino, dopo aver ottenuto un finanziamento di oltre 24 milioni di euro. La decisione arriva per garantire ambienti più sicuri agli studenti e al personale scolastico, in risposta alle recenti verifiche di vulnerabilità degli edifici. Questo intervento mira a rafforzare le strutture e prevenire rischi in caso di terremoti, e coinvolge alcuni degli istituti più frequentati della città.

La Provincia di Frosinone firma i contratti per cinque interventi finanziati con fondi POR FESR Lazio: lavori in partenza negli istituti di Cassino. Nel dettaglio, i lavori riguarderanno il Liceo Classico di via Lombardi (728mila euro), l’IPIA di via Berlino (7.098.500 euro), il Convitto IPA Agricoltura di via Casilina Nord (3.324.000 euro), l’ITG “Europa” di via Sant’Angelo (7.644.500 euro) e l’ITC “Medaglia d’Oro” (5.283.000 euro). Si tratta di strutture strategiche per il sistema scolastico cittadino, per le quali sono previsti interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e al miglioramento del comportamento strutturale, in linea con gli standard normativi più aggiornati.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Edilizia scolastica, Valditara firma decreto da 206,8 milioni di euro per piano antincendio e messa in sicurezza scuoleIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un decreto da 206,8 milioni di euro destinato a interventi di sicurezza negli edifici scolastici. Edilizia scolastica, Valditara: “Dati incompleti non significano mancanza certificazioni. Piano da 11 miliardi per messa in sicurezza”Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato i dati sull'edilizia scolastica, precisando che dati incompleti non equivalgono a mancanza di certificazioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Elezioni provinciali, scatta la corsa a Piazza Gramsci. Progetto Futuro rompe gli indugi. Cdp: accordo con Regione Lombardia per l'edilizia scolasticaPromuovere programmi di rinnovamento del patrimonio di edilizia scolastica e sostenere la realizzazione di nuovi plessi educativi sul territorio locale. Sono gli obiettivi al centro del protocollo ... ilsole24ore.com Palmese vs Cassino CASSINO 1. Lovecchio 2. Raucci 3. Merolla 4. De Marino 5. Veron 6. Maini 7. Nardelli 8. Del Gesso 9. Sorrentino 10. Tribelli 11. Carnevale facebook