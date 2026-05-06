Sicurezza maxi piano di assunzioni | 200 posti per guardie giurate tra aeroporti ferrovie e ospedali

Da milanotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo piano di assunzioni prevede l'assunzione di 200 guardie giurate da impiegare in diverse aree strategiche del Paese. Le posizioni aperte riguardano principalmente aeroporti, stazioni ferroviarie, ospedali e grandi aziende industriali. La selezione si rivolge a candidati che andranno a coprire i servizi di sorveglianza e sicurezza in punti di grande afflusso e importanza. Le procedure di candidatura sono già state avviate.

Cercasi 200 guardie giurate per presidiare i punti nevralgici del Paese: dalle grandi stazioni ferroviarie agli scali aeroportuali, fino ai reparti ospedalieri e ai colossi dell'industria. Il Gruppo Sicuritalia, leader nel settore della sicurezza privata, ha dato il via a una massiccia campagna.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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