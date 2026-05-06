Sicurezza maxi piano di assunzioni | 200 posti per guardie giurate tra aeroporti ferrovie e ospedali

Un nuovo piano di assunzioni prevede l'assunzione di 200 guardie giurate da impiegare in diverse aree strategiche del Paese. Le posizioni aperte riguardano principalmente aeroporti, stazioni ferroviarie, ospedali e grandi aziende industriali. La selezione si rivolge a candidati che andranno a coprire i servizi di sorveglianza e sicurezza in punti di grande afflusso e importanza. Le procedure di candidatura sono già state avviate.

Cercasi 200 guardie giurate per presidiare i punti nevralgici del Paese: dalle grandi stazioni ferroviarie agli scali aeroportuali, fino ai reparti ospedalieri e ai colossi dell'industria. Il Gruppo Sicuritalia, leader nel settore della sicurezza privata, ha dato il via a una massiccia campagna.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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