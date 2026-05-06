Sicurezza e sostenibilità la Polizia Municipale di Grottaminarda si rinnova con un nuovo mezzo green

La Polizia Municipale di Grottaminarda ha ricevuto un nuovo veicolo a basse emissioni destinato al controllo del territorio. Il mezzo, recentemente consegnato, è pronto all’uso e si aggiunge alle risorse già presenti per le attività quotidiane dell’ente. La scelta di un’auto “green” segue le linee guida per la sostenibilità ambientale e sarà impiegata nelle operazioni di vigilanza nel centro cittadino.

È pronta e sfavillante la nuova auto a basse emissioni che presto circolerà nelle strade di Grottaminarda per il controllo del territorio comunale da parte della Polizia Municipale. Il Comune di Grottaminarda si sta muovendo nell'ottica della transizione ecologica e sostenibilità grazie alla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Sostenibilità, a Vietri sul Mare svolta green: e-bike per la polizia municipaleLa polizia municipale di Vietri sul Mare (Salerno) da ora in avanti sarà più green: sono infatti entrati a far parte dei mezzi di servizio due... Vietri sul Mare: la Polizia Municipale è più green, due E-bike per gli agenti della MunicipaleLa Polizia Municipale di Vietri sul Mare diventa più green: sono infatti entrati a far parte dei mezzi di servizio due biciclette elettriche che... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Forum della mobilità sostenibile, rinnovare lo spazio urbano per aumentare la sicurezza e la vivibilità della città; Vietri sul Mare: la Polizia Municipale è più green, due E-bike per gli agenti della Municipale; Afragola, la promessa di Iroso: Sicurezza e ambiente per la città sostenibile; Piccoli passi che fanno strada...scolastica!. Afragola, la promessa di Iroso: «Sicurezza e ambiente per la città sostenibile»Alessandra Iroso, candidata a sindaco del centrodestra, dopo la gestione commissariale, perché i cittadini dovrebbero tornare a fidarsi della politica? «La gestione ... ilmattino.it Vietri sul Mare, la Polizia Municipale diventa green: arrivano le e-bikeVietri sul Mare compie un nuovo passo verso la sostenibilità ambientale. Da oggi, infatti, la Polizia Municipale potrà contare su due nuove e-bike, ... zon.it OPERAZIONE SULLA SS18: STOP ALLA BANDA DELLO SPECCHIETTO La Polizia Municipale di Eboli intercetta l'auto segnalata tra Capaccio Paestum e Battipaglia. Dopo un inseguimento, i malviventi sono fuggiti a piedi nei campi. Il veicolo è sotto seq - facebook.com facebook #Avviso #Viabilità La Centrale operativa della Polizia locale comunica rallentamenti a causa dello spargimento di materiale sulla carreggiata, a seguito di un incidente stradale tra via Orlanda e via Martiri Pattuglia della Polizia locale sul posto x.com