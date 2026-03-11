Rinnovo contratto scuola Fracassi Flc Cgil | Risorse subito sullo stipendio tabellare E avverte | Picco d’inflazione in agguato occorre fare di più INTERVISTA
Il comparto istruzione e ricerca rappresenta uno dei settori più estesi della pubblica amministrazione e, l’11 marzo 2026, è stato aperto un tavolo di confronto tra le parti coinvolte presso l’ARAN. Durante l’intervista, un rappresentante sindacale ha richiesto che le risorse siano immediatamente destinate allo stipendio tabellare e ha evidenziato la necessità di intervenire con maggiore decisione a causa del rischio di un picco d’inflazione.
Il comparto istruzione e ricerca è uno dei più ampi dell'intera pubblica amministrazione: il tavolo aperto all'ARAN l'11 marzo 2026 riguarda direttamente 1.330.933 lavoratori, tra personale docente, ATA, universitario e degli enti di ricerca. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scuola e privati, Fracassi (FLC CGIL) attacca Valditara: “Quanto affermato dal Ministro è gravissimo. Gli andrebbe ricordato che scuola e sanità non sono servizi come altri.”Gianna Fracassi, segretaria FLC CGIL, attacca il Ministro Valditara sulla gestione privata della scuola.
FLC CGIL contro i metal detector nelle scuole. Fracassi: “Servono più docenti e personale ATA, non controllo e repressione”La segretaria generale della FLC CGIL Gianna Fracassi ha respinto la proposta di installare metal detector nelle scuole dopo l’omicidio di La Spezia.
Scuola, siglato il rinnovo del contratto: aumenti di 150 euro. Flc Cgil non firma: Riduce i salariRiguarda il triennio 2022-2024, coinvolge una platea di un milione e 800mila dipendenti, di cui 850mila docenti. A breve si partirà con il 2025-2027 E' stato firmato all'Aran il rinnovo del contratto ... rainews.it
Rinnovo contratto dirigenza scolastica, si apre finalmente la trattativa per il rinnovo del triennio 2022/2024Dopo il sollecito della FLC CGIL, con un ritardo di 50 mesi rispetto all’inizio del triennio di riferimento, l’Aran convoca le OO.SS. per il prossimo 16 marzo ... flcgil.it