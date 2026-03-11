Rinnovo contratto scuola Fracassi Flc Cgil | Risorse subito sullo stipendio tabellare E avverte | Picco d’inflazione in agguato occorre fare di più INTERVISTA

Il comparto istruzione e ricerca rappresenta uno dei settori più estesi della pubblica amministrazione e, l’11 marzo 2026, è stato aperto un tavolo di confronto tra le parti coinvolte presso l’ARAN. Durante l’intervista, un rappresentante sindacale ha richiesto che le risorse siano immediatamente destinate allo stipendio tabellare e ha evidenziato la necessità di intervenire con maggiore decisione a causa del rischio di un picco d’inflazione.

Il comparto istruzione e ricerca è uno dei più ampi dell'intera pubblica amministrazione: il tavolo aperto all'ARAN l'11 marzo 2026 riguarda direttamente 1.330.933 lavoratori, tra personale docente, ATA, universitario e degli enti di ricerca. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

