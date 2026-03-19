zone rosse fino a settembre perimetro allargato in centrale

Le autorità hanno deciso di prolungare fino a settembre le restrizioni nelle zone considerate a rischio, ampliando il perimetro in alcune aree centrali. È stato inserito un nuovo ingresso nell’elenco dei luoghi soggetti ai divieti, mentre il perimetro delle aree interessate è stato esteso per coprire altre zone. La decisione riguarda specificamente le aree in centro città identificate come zone rosse.

Nuovo perimetro (allargato) per alcune “zone rosse“ e un nuovo ingresso nell’elenco dei luoghi interessati dal provvedimento. Il tema è stato trattato ieri alla riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Claudio Sgaraglia, cui hanno partecipato, tra gli altri, il procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il primo cittadino di Rozzano Mattia Ferretti e il sindaco di San Donato Milanese Giovanni Squeri. "Dopo aver valutato positivamente i risultati conseguiti in virtù delle analoghe misure già in vigore nelle aree urbane più sensibili di Milano e Rozzano " si legge nella nota della Prefettura, si è deciso di proseguire "al fine di migliorare ulteriormente la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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