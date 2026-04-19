Un nuovo podcast propone un viaggio attraverso la Sicilia, visitando trenta tappe tra borghi e tradizioni locali. L'iniziativa si concentra su aree meno frequentate dai turisti, mettendo in evidenza aspetti autentici della regione. Ogni episodio presenta storie e paesaggi che rappresentano la varietà culturale e naturale dell'isola, lontano dalle mete più note e affollate. Il progetto si propone di far scoprire un volto più genuino della Sicilia.

Siamo circondati dalla bellezza, ma spesso non ce ne rendiamo conto. Non è solo nei luoghi più noti e iconici che si nasconde il fascino di un territorio: la bellezza vive anche nei borghi e nei paesaggi lontani dai grandi flussi turistici. È proprio da questa consapevolezza che nasce il canale podcast Visit Terre dei Miti e della Bellezza, promosso dal Gruppo di azione locale (Gal) Taormina Peloritani e creato in collaborazione con Loquis, la prima piattaforma al mondo di travel podcast geolocalizzati che lo scorso anno ha superato i 10 milioni di ascolti. Un viaggio in 30 episodi attraverso la Sicilia autentica. Sono 30 gli episodi dedicati ai 29 Comuni del comprensorio: un territorio che dalla costa ionica si spinge fino all’entroterra dei Peloritani.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Un viaggio nella Sicilia autentica: 30 tappe in podcast tra borghi e tradizioni

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