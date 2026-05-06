Sicilia il leggendario Colin Montgomerie al Verdura Resort

In Sicilia, il noto golfista Colin Montgomerie ha partecipato a un evento al Verdura Resort. Durante l'iniziativa, sono stati approfonditi aspetti legati alla tecnica di gioco e al suo impatto sugli amatori. Le serate di gala hanno previsto anche discussioni su temi economici, coinvolgendo partecipanti e organizzatori in conversazioni mirate a analizzare questioni di interesse generale. L'evento ha attirato appassionati e professionisti del settore golfistico e non solo.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la tecnica di Montgomerie il gioco degli amatori?. Quali temi economici verranno discussi durante le cene di gala?. Chi curerà la proposta gastronomica stagionale per gli ospiti del torneo?. Perché questo evento trasforma un torneo di golf in un hub professionale?.? In Breve Torneo dal 10 al 13 settembre sui campi East Links e West Shore.. Donato Di Ponziano coordina la gara amatoriale basata su 36 buche Stableford.. Fulvio Pierangelini cura il menu stagionale con ingredienti locali siciliani.. Irene Forte Spa offre 4.000 metri quadri di servizi per il relax degli ospiti.. Dal 10 al 13 settembre il Verdura Resort ospiterà la prima edizione del Sir Rocco Forte Captain’s Trophy, un evento che porterà Colin Montgomerie sulle coste della Sicilia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, il leggendario Colin Montgomerie al Verdura Resort Notizie correlate Il Verdura Resort annuncia il primo “Sir Rocco Forte Captain’s Trophy”Con due suggestivi campi da Golf da campionato affacciati sulla costa meridionale della Sicilia, il Verdura Resort continua a rafforzare il suo... Sicilia, il gigante OYO acquista il Monasteri Golf Resort a SiracusaIl colosso indiano dell’ospitalità OYO ha messo la firma sull’acquisto del Monasteri Golf Resort di Siracusa, aggiudicandosi l’asta giudiziaria per...