Il Verdura Resort annuncia il primo Sir Rocco Forte Captain’s Trophy

Il Verdura Resort ha annunciato il primo “Sir Rocco Forte Captain’s Trophy”, un evento che si svolgerà sui due campi da golf da campionato situati sulla costa meridionale della Sicilia. L’iniziativa coinvolgerà giocatori professionisti e amatori, e si terrà nelle prossime settimane. I campi offrono viste panoramiche sul mare e sono stati progettati per competizioni di alto livello. La manifestazione rappresenta una novità nel calendario golfistico della regione.

Con due suggestivi campi da Golf da campionato affacciati sulla costa meridionale della Sicilia, il Verdura Resort continua a rafforzare il suo posizionamento come una delle destinazioni golfistiche più belle e complete d’Europa e dal 10 al 13 settembre annuncia la prima edizione del “Sir Rocco Forte Captain’s Trophy”. Guidato da Colin Montgomerie, uno dei giocatori più affermati della storia – ben otto volte vincitore dell’Order of Merit dell’European Tour e leggenda della Ryder Cup – l’inedito evento unisce golf d’eccellenza, cultura e momenti di confronto in uno dei World’s Top 100 Golf Resorts 2026. L’evento di quattro giorni si svolgerà...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il Verdura Resort annuncia il primo “Sir Rocco Forte Captain’s Trophy” Notizie correlate Four Seasons, il primo "resort del mare" super lussuosoC'è una firma italiana dietro Four Seasons 1, la nave che inaugura la storia in mare della multinazionale - con sede in Canada, a Toronto - attiva... Elezioni comunali: De Luca fa tappa prima al Saint Joseph Resort e poi al rione Zevi, il Psi annuncia di sostenerloProsegue il tour nei quartieri di Vincenzo De Luca, ex Governatore della Campania e candidato a sindaco di Salerno. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Volare in buca: i migliori campi da golf a portata di decollo. Verdura resort: il relax è servitoUn’oasi verde sulla costa meridionale della Sicilia, nella luce smagliante del Sud. Il Verdura Resort, hotel del gruppo Rocco Forte, a 20 minuti da Sciacca, è un luogo dove perdersi in un’altra ... milanofinanza.it Missoni firmerà il beach club del Verdura resortMissoni sbarca in Sicilia per il suo beach takeover. Anche la maison italiana, con il suo progetto Missoni resort club, si inserisce nel trend estivo che vede la customizzazione delle località ... milanofinanza.it