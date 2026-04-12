Sicilia il gigante OYO acquista il Monasteri Golf Resort a Siracusa

Un’azienda indiana attiva nel settore dell’ospitalità ha acquistato il Monasteri Golf Resort di Siracusa attraverso un’asta giudiziaria. L’operazione è stata perfezionata per un importo di 16 milioni di euro. La struttura si trova in Sicilia e ora passa sotto il controllo del gruppo straniero, che si occupa di gestire e sviluppare proprietà ricettive in diverse regioni.

Il colosso indiano dell’ospitalità OYO ha messo la firma sull’acquisto del Monasteri Golf Resort di Siracusa, aggiudicandosi l’asta giudiziaria per un totale di 16.936.875 euro. La procedura, conclusasi lo scorso 1° aprile, ha il gruppo globale rilevare la struttura al prezzo minimo stabilito, dopo che le offerte si erano concentrate su un unico partecipante. La transazione segna un punto di svolta per l’ex complesso benedettino, che ha attraversato una stagione di profonda incertezza gestionale. Dopo essere stato riproposto nel 2021 con la denominazione Mira Borgo di Luce I Monasteri e aver affrontato prospettive di chiusura nel corso del 2024, il resort aveva tentato una nuova fase operativa nel 2025 sotto la gestione Dolce by Wyndham Monasteri Golf & Spa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, il gigante OYO acquista il Monasteri Golf Resort a Siracusa Il Lecce torna all’Acaya Golf Resort. A Martignano è tempo di traseminaDopo la partita contro l’Inter in programma sabato, la squadra giallorossa si trasferirà per il lavoro settimanale nella struttura che già è stata la... Sicilia Express Pasqua: partono i treni low cost da Torino per Palermo e Siracusa il 2 aprile. Biglietti dal 22 marzoTorna il Sicilia Express per Pasqua: treni low cost da Torino a Palermo e Siracusa dal 2 al 7 aprile L'articolo .