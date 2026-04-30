Sicilia Schifani chiude il governo | arrivano i 3 nuovi assessori

Il presidente della regione Sicilia ha ufficialmente chiuso la composizione del governo e ha annunciato la nomina di tre nuovi assessori. Si tratta di Nuccia Albano, Elisa Ingala e Marcello Caruso, che si sono aggiunti alla giunta regionale. La presentazione delle nomine è avvenuta nelle ultime ore, completando così la squadra di governo regionale.

? Cosa sapere Schifani nomina Nuccia Albano, Elisa Ingala e Marcello Caruso nella giunta regionale siciliana.. La nuova composizione chiude i vuoti amministrativi presenti a Palazzo d'Orléans dal 10 novembre.. Il presidente Renato Schifani ha completato il mosaico della giunta regionale siciliana con la nomina di tre nuovi assessori, chiudendo i vuoti che pesavano sull’esecutivo di Palazzo d’Orléans dal 10 novembre scorso. La decisione del vertice della Regione arriva dopo mesi in cui alcuni settori chiave sono rimasti gestiti direttamente dal presidente in modalità provvisoria. Con questo ultimo tassello, la squadra di governo torna a essere integra nella sua composizione, permettendo di affrontare la fase conclusiva della legislatura con una struttura amministrativa pienamente operativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, Schifani chiude il governo: arrivano i 3 nuovi assessori Notizie correlate Leggi anche: Tre nuovi assessori in Giunta regionale: così Schifani rilancia la sua "squadra" Il sindaco ricostituisce la squadra di governo: in giunta arrivano gli assessori Pastore e LaportellaLe nomine del sindaco di Sabaudia Alberto Mosca per garantire la continuità amministrativa dopo le recenti tensioni politiche Il sindaco di Sabaudia... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sicilia, Schifani cambia la giunta fra inchieste e liti nel centrodestra; Giunta Sicilia completa: Schifani nomina tre assessori; Rimpasto della Giunta Schifani, corsa contro il tempo: deadline al 30 aprile; Regione Siciliana, Schifani completa la giunta: nominati tre nuovi assessori. Nuovi assessori in Sicilia: Schifani completa la giunta regionaleIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato tre nuovi assessori, completando ufficialmente la squadra di governo di Palazzo d'Orléans. Con queste designazioni si chiude la fase ... start-news.it Schifani chiude la partita: giunta completa e rotta verso le RegionaliCon le nomine di Caruso, Ingala e il ritorno di Albano, il presidente della Regione ricompone gli equilibri della maggioranza e rilancia l’azione di governo. Una mossa che punta alla stabilità fino al ... cataniaoggi.it Nel 1376 la Sicilia medievale autorizzò ufficialmente una donna a fare il medico. Non una concessione informale. Non un titolo onorifico. Una licenza statale, firmata, con validità su tutta l'isola. E il documento è ancora lì, all'Archivio di Stato di Palermo. Si chia - facebook.com facebook 3/3 Nel corso della visita in Sicilia, abbiamo incontrato anche lo studio legale, socio della Camera, CDRA, che ci ha ospitati presso la propria sede per una riunione di confronto. Ringraziamo ancora una volta lo studio per l’accoglienza. x.com