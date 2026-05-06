siamo partner non fan club

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Da ilgiornale.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un clima già acceso, si registra un episodio che coinvolge un ex presidente americano e il leader della Chiesa cattolica. Quando l’ex primo cittadino degli Stati Uniti critica pubblicamente il pontefice, l’evento non si limita a un semplice diverbio verbale. La tensione si inserisce in uno scenario più ampio di polemiche che coinvolgono figure politiche e religiose, con ripercussioni sui rapporti internazionali e sul dibattito pubblico.

C'è un dettaglio che sfugge a chi vive la politica come tifo: quando un leader americano come Donald Trump attacca il Papa, non sta solo facendo rumore. Sta producendo un effetto. E in Italia - alla vigilia del vertice fra Marco Rubio e Giorgia Meloni - l'effetto è un assist alla premier. Perché l'offensiva Maga contro Prevost non colpisce solo Roma sul piano religioso. Sposta l'asse della discussione e costringe chi governa a scegliere se accodarsi o distinguersi. E distinguersi, oggi, è potere. Come lo sono stati in Europa i «no» su immigrazione, Green deal e Mes. Se l'attacco arriva dal cuore della destra americana, poi, la destra italiana deve decidere: seguire la guerra culturale d'oltreoceano o marcare una distanza istituzionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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