La cautela italiana Urso | Responsabilità siamo partner Usa

Il ministro Urso afferma che l’Italia assume responsabilità come partner degli Stati Uniti, in risposta alle tensioni sui dazi commerciali. La dichiarazione arriva mentre i mercati globali temono ripercussioni economiche e si cerca di rassicurare gli investitori. La posizione italiana mira a mantenere stabile il rapporto con Washington, nonostante le sfide internazionali. La discussione si concentra sulla collaborazione strategica tra i due paesi in un momento di incertezza.

SATURNIA (Grosseto) Il clima di relax che si respira grazie ai vapori termali quasi stride con l’agitazione mondiale per lo scoppio di un nuovo caso dazi. Ma la spensieratezza dei clienti che gironzolano in ciabatte e accappatoio nelle splendide Terme di Saturnia finisce per conciliarsi con il tono fermo ma rassicurante del ministro per il Made in Italy, Adolfo Urso, che predica calma e invoca "cautela e responsabilità". Il motivo: "Per noi gli Usa sono un grande e imprescindibile partner commerciale, ma sono anche il più importante partner politico per l’Europa. Nel 2025 il nostro export negli Usa sono salite del 7%, siamo stati il paese che ha reagito meglio alle guerre commerciali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nuovi dazi,Urso: cautela,responsabilitàIl ministro Urso ha espresso prudenza dopo che il presidente Trump ha annunciato nuovi dazi al 10%, in seguito alla bocciatura delle tariffe precedenti da parte della Corte Suprema.

Venezuela, Magallanes: “Gioia e cautela, siamo all’inizio del ritorno alla democrazia”In Venezuela, nella regione di Magallanes, si manifesta un senso di speranza e cautela per il progresso verso la democrazia.

