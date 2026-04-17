Durante una serata chiamata “Cena crudele”, Cecilia Cantarano e Tredici Pietro hanno condiviso un momento sui social che ha attirato l’attenzione di molti. La coppia ha pubblicato alcuni scatti durante la cena, suscitando interesse tra i follower. Tra i commenti spiccano anche alcune riflessioni sul rapporto tra loro, con il voto come partner che ha catturato l’attenzione di chi seguiva la diretta.

Bologna, 17 aprile 2026 – Lei è Cecilia Cantarano, lui è Tredici Pietro. Insieme, per un “Cena crudele”, hanno fatto il pieno di like. Di che stiamo parlando? Di un format molto seguito su TikTok che vede Cecilia Cantarano, content creator 27enne con 3.6 milioni di Follower su TikTok e 1,2 su Instagram, intervistare un ospite che per l’occasione di mette anche ai fornelli e prepara una cena per poi rispondere alle domande. Oggi l’influencer ha pubblicato la puntata 9: “Cena crudele” con Tredici Pietro. Poco più di 9 minuti di video e il popolo del web si è scatenato con una pioggia e commenti. Dalle fan ‘gelose’ per l’opportunità di poter passare del tempo con il cantante bolognese a chi lascia vere dichiarazioni sul web: “Potrebbe essere l’uomo della mia vita”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tredici Pietro tra ragù e "bugie", cena crudele da Cecilia Cantarano: il voto come partner (e non solo) incuriosisce i fan

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