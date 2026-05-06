Un uomo è stato condannato a dieci anni di reclusione per il disastro ambientale causato da un incendio a Capo Gallo. Prima dell’innesco, un filmato ha mostrato uno scooter in azione, ma non è chiaro se abbia avuto un ruolo diretto nell’incendio. L’imputato ha fornito spiegazioni alle autorità durante il suo interrogatorio in carcere, senza però modificare la sua posizione sulla responsabilità dell’incidente.

? Cosa scoprirai Cosa ha rivelato il filmato dello scooter prima dell'innesco?. Come ha giustificato l'imputato le sue confessioni in carcere?. Perché la difesa parla di un gesto accidentale con la sigaretta?. Chi sono le vittime che hanno perso la casa nel rogo?.? In Breve Incendio del 24 luglio 2023 ha distrutto 650 ettari di vegetazione nella riserva.. Imputato recidivo nel 2017 per lancio di bottiglie molotov nella zona di Mondello.. Tribunale obbliga l'uomo al risarcimento per tre parti civili con case distrutte.. Indagini dei carabinieri San Lorenzo hanno ricostruito l'uso di liquido infiammabile.. Il Tribunale di Palermo ha condannato Francesco Ficano a 10 anni di reclusione per i disastri ambientali e gli incendi dolosi che colpiranno la riserva di Capo Gallo il 24 luglio 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo a Capo Gallo: condannato a 10 anni per il disastro ambientale

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