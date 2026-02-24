Piromane seriale a Bologna | ecco chi ha appiccato 10 incendi in

Un uomo con cappotto scuro e berretto ha provocato dieci incendi a Bologna tra il 15 e il 16 dicembre. La notte, si è mosso tra le vie della città, portando con sé uno zainetto e appiccando i fuochi in vari punti. Le autorità hanno individuato il responsabile grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. La sua presenza ha allertato residenti e forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Un piromane in cappotto scuro tra le strade di Bologna. La notte tra il 15 e il 16 dicembre scorso, un uomo si è aggirato per le strade di Bologna con un cappotto scuro che lo copriva fino ai piedi, un berretto con visiera e uno zainetto sulle spalle. Non era un passante qualunque: era un piromane. Le telecamere di sorveglianza lo hanno immortalato mentre armeggiava vicino a tre auto parcheggiate in via Vezza, a San Donato. Materiale accelerante, carta e pezzetti di legno trovati nei paraggi hanno alimentato le fiamme che hanno distrutto i veicoli. Da via Vezza, l’uomo si è incamminato verso il centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

