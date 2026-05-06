Si sblocca il cantiere del nuovo asilo di Ripacorbaria a Manoppello | riaffidati i lavori FOTO

Dopo un’interruzione di circa un anno, il cantiere per il nuovo asilo a Ripacorbaria a Manoppello riprende i lavori. La sospensione era stata causata dalla risoluzione del contratto con la ditta incaricata, che aveva vinto l’appalto. Recentemente, sono stati riattivati gli interventi necessari per la costruzione della struttura, come mostrano le foto diffuse. La ripresa delle attività segna un passo avanti nel progetto.

Uno stop di un anno dovuto alla risoluzione del contratto con la ditta che si era aggiudicata l’appalto. Ora il riaffidamento alla Fdd Group di Cugnoli che era seconda in graduatoria e il via libera per completare il nuovo asilo nido di Ripacorbaria, a Manoppello. Una ripresa dei lavori che.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Maxi cantiere del nuovo asilo nido, fine lavori prorogata al 28 maggioCastelfiorentino (Firenze), 8 aprile 2026 – A causa del maltempo dello scorso inverno e di alcune opere collaterali propedeutiche, la fine dei lavori... A Manoppello il nuovo “Mangiaplastica” che ricicla bottiglie Pet per premiare l'ambiente [FOTO]Presentato il nuovo "Mangiaplastica" con un coro di voci vivaci e tante domande curiose per dare il via a una piccola rivoluzione green Manoppello...