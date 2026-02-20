A Manoppello il nuovo Mangiaplastica che ricicla bottiglie Pet per premiare l' ambiente FOTO

A Manoppello, i 55 studenti delle classi seconde della scuola primaria hanno inaugurato il nuovo “Mangiaplastica” il 19 febbraio. La macchina ricicla bottiglie di plastica Pet e premia chi le smaltisce correttamente, incentivando la tutela ambientale. Il progetto mira a coinvolgere i giovani e sensibilizzare le famiglie sul riuso dei rifiuti. Durante l'evento, i bambini hanno mostrato entusiasmo nel partecipare al primo utilizzo dell’ecocompattatore. Il Comune intende diffondere questa iniziativa nelle scuole per ridurre l’impatto ambientale.

Presentato il nuovo "Mangiaplastica" con un coro di voci vivaci e tante domande curiose per dare il via a una piccola rivoluzione green Manoppello premia l'ambiente con il nuovo "Mangiaplastica" che ricicla bottiglie Pet.Sono stati i 55 alunni delle classi seconde della scuola primaria di Manoppello i protagonisti assoluti, nella mattinata di giovedì 19 febbraio, del taglio del nastro del nuovo ecocompattatore "Mangiaplastica" sistemato in via Tosti. «Il Mangiaplastica è magico», ha spiegato con un sorriso l'assessore Roberto Cavallo rivolgendosi ai bambini e sottolineando come un semplice rifiuto possa trasformarsi in una risorsa preziosa, «questo strumento permetterà ai cittadini di conferire bottiglie in Pet in modo semplice e responsabile, promuovendo una raccolta selettiva in linea con i principi dell'economia circolare.