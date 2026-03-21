Putin all' Iran | La Russia leale e affidabile Ondata di raid su Israele Teheran conferma | missili verso base Usa nell' Oceano indiano
Il presidente russo ha dichiarato che la Russia si considera leale e affidabile nei confronti dell’Iran. Nel frattempo, sono stati lanciati numerosi raid contro Israele, con Teheran che ha confermato l'invio di missili verso una base statunitense nell’Oceano indiano. L’Iran ha avviato un’offensiva contro Tel Aviv e altri Paesi del Golfo, mentre Israele ha risposto colpendo obiettivi strategici a Teheran e Beirut.
L'offensiva dell'Iran contro Tel Aviv e gli altri Paesi del Golfo. Israele colpisce «obiettivi strategici» a Teheran e Beirut. Gli Usa sbloccano anche la vendita di 140 milioni di barili di greggio iraniano che si trovava in navigazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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