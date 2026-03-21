Putin all' Iran | La Russia leale e affidabile Ondata di raid su Israele Teheran conferma | missili verso base Usa nell' Oceano indiano

Il presidente russo ha dichiarato che la Russia si considera leale e affidabile nei confronti dell’Iran. Nel frattempo, sono stati lanciati numerosi raid contro Israele, con Teheran che ha confermato l'invio di missili verso una base statunitense nell’Oceano indiano. L’Iran ha avviato un’offensiva contro Tel Aviv e altri Paesi del Golfo, mentre Israele ha risposto colpendo obiettivi strategici a Teheran e Beirut.